Война США и Израиля против Ирана
Глава МИД Ирана прибудет в Пакистан для переговоров с США

GEO: Арагчи прибудет в Исламабад для участия во втором раунде переговоров
Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи вечером 24 апреля прибудет в Исламабад для участия во втором раунде переговоров с США. Об этом сообщает телеканал Geo со ссылкой на правительственные источники.

Иранскую делегацию возглавит лично глава внешнеполитического ведомства Ирана. По данным телеканала, американская группа материально-технического обеспечения и безопасности уже находится в пакистанской столице в преддверии возможного второго раунда мирных переговоров.

Первый раунд переговоров между Тегераном и Вашингтоном состоялся 11 апреля. Тогда президент США Дональд Трамп объявил о соглашении с Ираном о временном прекращении огня на две недели. Однако уже на следующий день вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что стороны не смогли достичь соглашения. В ответ Трамп ввел морскую блокаду для всех судов, входящих и выходящих из иранских портов.

Перед визитом в Пакистан Арагчи провел телефонный разговор с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Иранский министр обратил внимание Лаврова на последние события в регионе и ход переговоров в Исламабаде. Он подчеркнул опасные последствия «провокационных действий США» в Персидском и Оманском заливах для стабильности и безопасности как в регионе, так и в мире. Стороны выразили готовность продолжать двусторонние и многосторонние консультации и использовать дипломатические инструменты для достижения мира на Ближнем Востоке.

12 апреля президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с иранским коллегой Масудом Пезешкианом, в рамках которого стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.

Ранее Арагчи на переговорах в Исламабаде 11 апреля обратился к США с вопросом о доверии.

 
