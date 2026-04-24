Война США и Израиля против Ирана
Стало известно, кого отправит Трамп на переговоры с Ираном в Пакистан

Президент США Дональд Трамп отправляет специального посланника Стива Уиткоффа и своего зятя Джареда Кушнера в Пакистан на переговоры с делегацией Ирана. Об этом заявила корреспондент CNN Алайна Трин, ссылаясь на источники в администрации Соединенных Штатов.

«Трамп направляет своего спецпосланника Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Пакистан на переговоры с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи», — написала она в Х.

Трин добавила, что в случае прогресса в Пакистан готов выехать и вице-президент Джей Ди Вэнс.

24 апреля стало известно, что командующий Вооруженными силами Пакистана Асим Мунир передал Ирану новые предложения по переговорам с США.

До этого президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с иранским коллегой Масудом Пезешкианом, в рамках которого стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.

Ранее Трамп рассказал, когда может пройти новый раунд переговоров с Ираном.

 
