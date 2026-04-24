Президент России Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности России меры по пресечению правонарушений и борьбе с преступностью. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».

«Обсудим вопрос дополнительных мер по предупреждению и пресечению правонарушений, борьбе с преступностью», — сказал глава государства.

Президент России собрал 24 апреля оперативное совещание с постоянными членами Совбеза России.

24 апреля Владимир Путин также провел встречу с бойцами добровольческой бригады «Невский», которые в настоящее время выполняют задачи в зоне специальной военной операции.

Кроме того, глава государства посетил выставку в московском «Манеже», посвященную 80-летию со дня рождения основателя и бывшего лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского. Там российский лидер отдельно встретился с некоторыми членами ЛДПР — бойцами добровольческой разведывательно-штурмовой бригады имени Святого Благоверного князя Александра Невского. Одним из присутствующих был командир бригады Алексей Верещагин.

