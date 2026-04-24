Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Армия

Путин встретился с бойцами СВО

Путин провел встречу с бойцами добровольческой бригады «Невский»
Михаил Метцель/РИА Новости

Президент России Владимир Путин провел встречу с бойцами добровольческой бригады «Невский», которые в настоящее время выполняют задачи в зоне СВО. Об этом сообщает ТАСС.

В пятницу глава государства посетил выставку в московском «Манеже», посвященную 80-летию со дня рождения основателя и бывшего лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского. Там российский лидер отдельно встретился с некоторыми членами ЛДПР — бойцами добровольческой разведывательно-штурмовой бригады имени Святого Благоверного князя Александра Невского. Одним из присутствующих был командир бригады Алексей Верещагин.

Военный рассказал, что его бригада была создана в 2022 году, в начале СВО. По его словам, сейчас бойцы подразделения выполняют боевые задачи на Краматорском направлении и продвигаются вперед.

«На рубеже Южной группировки, да?» — спросил у комбрига Путин.

Верещагин в ответ сказал, что бойцы выполняют задачи в составе Южного военного округа.

21 апреля Путин заявил, что Россия знает, чем закончится СВО. Он отметил, что РФ продолжит дальше реализовывать те цели, которые перед собой поставила в начале спецоперации.

Ранее Путин рассказал, как бойцы ВС России называют друг друга в зоне СВО.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!