Путин встретился с бойцами СВО

Президент России Владимир Путин провел встречу с бойцами добровольческой бригады «Невский», которые в настоящее время выполняют задачи в зоне СВО. Об этом сообщает ТАСС.

В пятницу глава государства посетил выставку в московском «Манеже», посвященную 80-летию со дня рождения основателя и бывшего лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского. Там российский лидер отдельно встретился с некоторыми членами ЛДПР — бойцами добровольческой разведывательно-штурмовой бригады имени Святого Благоверного князя Александра Невского. Одним из присутствующих был командир бригады Алексей Верещагин.

Военный рассказал, что его бригада была создана в 2022 году, в начале СВО. По его словам, сейчас бойцы подразделения выполняют боевые задачи на Краматорском направлении и продвигаются вперед.

«На рубеже Южной группировки, да?» — спросил у комбрига Путин.

Верещагин в ответ сказал, что бойцы выполняют задачи в составе Южного военного округа.

