Путин рассказал, как бойцы ВС РФ называют друг друга в зоне СВО

Путин: бойцы в зоне СВО обращаются друг к другу «брат», подчеркивая единство РФ
Станислав Красильников/РИА Новости

Участники специальной военной операции (СВО), обращаясь друг к друг «брат», подчеркивают непобедимое единство России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, пишет РИА Новости.

«Наши бойцы <…>, несмотря на разное этническое происхождение, несмотря даже на разницу в религии, обращаются друг к другу «брат», и это очень дорогого стоит», — сказал глава государства на открытии Года единства народов России.

По словам Путина, подобное отношение друг к другу лежит в основе побед и достижений России в самых разных областях.

До этого президент России заявил, что бездействие Москвы в 2022 году стало бы «преступлением по отношению к интересам страны и ее народа». Он отметил, что Россия должна была раньше начать подготовку к боевым действиям, действовать более решительно и долго не ждать.

Путин подчеркнул, что страны Запада «водили за нос», потому что оппоненты изначально не собирались исполнять Минские соглашения, о чем сейчас открыто говорят. Вместо этого они вооружали ВСУ и готовили Украину к «боевым действиям», указал российский лидер.

Ранее Путин выразил надежду на скорое окончание СВО.
 
