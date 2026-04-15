В США рассказали о растущей изоляции Трампа

Изоляция президента США Дональда Трампа на мировой арене только усиливается, так как союзники отвергают и осуждают его действия. Об этом пишет Bloomberg.

Издание отмечает, что последние события усугубили разногласия между США и их союзниками, и Трамп «настроил против себя» многие страны, вводя пошлины на товары, выходя из международных институтов и критикуя лидеров стран за несправедливое отношение к США. Один из источников рассказал, что угрозы Трампа Гренландии подтолкнули европейских чиновников к «решительным действиям» в отношении Трампа.

Бывший член Палаты представителей от Республиканской партии Карлос Курбело заявил, что Трамп использует «изоляционистский, интервенционистский подход», который не соответствует глобальному порядку, сложившемуся после Второй мировой войны. Он отметил, что страны, решившие не помогать американцам в разблокировке Ормузского пролива, стали «жертвами» этой стратегии.

«Похоже, мы наконец-то расплачиваемся за все это. Думаю, он изолирован, и, думаю, вся страна изолирована», — сказал он.

При этом издание отмечает, что европейские чиновники в частном порядке признают, что разрыв с США вряд ли окажется окончательным. И некоторые из них отмечают, что опасения по поводу «безопасности и энергетики» не позволят европейцам полностью отстраниться от Вашингтона.

15 апреля Трамп заявил, что США больше не ждут от союзников по НАТО помощи в масштабных вопросах из-за того, что они отказались содействовать американцам в операции против Ирана. Также Трамп сообщил об отсутствии сопротивления в вопросе блокады Ормузского пролива от других стран, включая Саудовскую Аравию и Китай.

Также 14 апреля газета Wall Street Journal написала, что в Европе намерены создать коалицию по содействию судоходству в Ормузском проливе без участия США.

