Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
 (обновлено  )
Политика

В США рассказали о растущей изоляции Трампа

Evan Vucci/AP

Изоляция президента США Дональда Трампа на мировой арене только усиливается, так как союзники отвергают и осуждают его действия. Об этом пишет Bloomberg.

Издание отмечает, что последние события усугубили разногласия между США и их союзниками, и Трамп «настроил против себя» многие страны, вводя пошлины на товары, выходя из международных институтов и критикуя лидеров стран за несправедливое отношение к США. Один из источников рассказал, что угрозы Трампа Гренландии подтолкнули европейских чиновников к «решительным действиям» в отношении Трампа.

Бывший член Палаты представителей от Республиканской партии Карлос Курбело заявил, что Трамп использует «изоляционистский, интервенционистский подход», который не соответствует глобальному порядку, сложившемуся после Второй мировой войны. Он отметил, что страны, решившие не помогать американцам в разблокировке Ормузского пролива, стали «жертвами» этой стратегии.

«Похоже, мы наконец-то расплачиваемся за все это. Думаю, он изолирован, и, думаю, вся страна изолирована», — сказал он.

При этом издание отмечает, что европейские чиновники в частном порядке признают, что разрыв с США вряд ли окажется окончательным. И некоторые из них отмечают, что опасения по поводу «безопасности и энергетики» не позволят европейцам полностью отстраниться от Вашингтона.

15 апреля Трамп заявил, что США больше не ждут от союзников по НАТО помощи в масштабных вопросах из-за того, что они отказались содействовать американцам в операции против Ирана. Также Трамп сообщил об отсутствии сопротивления в вопросе блокады Ормузского пролива от других стран, включая Саудовскую Аравию и Китай.

Также 14 апреля газета Wall Street Journal написала, что в Европе намерены создать коалицию по содействию судоходству в Ормузском проливе без участия США.

Ранее итальянские политики осудили нападки Трампа на Мелони.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!