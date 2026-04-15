В Госдуме объяснили, кто потерпел поражение на выборах в Венгрии, помимо Орбана

Депутат ГД Делягин: Вэнс потерпел серьезное поражение после выборов в Венгрии

По итогам парламентских выборов в Венгрии поражение потерпел не только премьер-министр Виктор Орбан, но и вице-президент США Джей Ди Вэнс, посетивший Будапешт ради поддержки лидера партии «Фидес» в ходе предвыборной кампании. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал депутат Государственной думы РФ, доктор экономических наук Михаил Делягин.

Он отметил, что между Вэнсом и госсекретарем США Марко Рубио идет напряженная борьба за то, кто будет преемником президента Дональда Трампа.

«Вэнс потерпел два оглушительных поражения. Первое поражение — это неудача переговоров с Ираном. Второе — поражение Орбана», — считает парламентарий.

12 апреля на выборах в Венгрии победила оппозиционная партия «Тиса» Петера Мадьяра. По результатам 93,42% обработанных бюллетеней она «взяла» 138 мест в парламенте, а «Фидес» — 54. Орбан признал результат и поздравил Мадьяра с победой.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Венгрия возвращается к европейскому пути. Также канцлер Германии Фридрих Мерц поздравил венгерскую оппозицию с победой на выборах. Мадьяр же пообещал восстановить полноправное участие страны в Евросоюзе и НАТО.

Ранее сообщалось, что явка на выборах в Венгрии побила рекорды предыдущих лет.