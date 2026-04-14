Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Политика

В Кремле отметили готовность нового премьера Венгрии к диалогу с Россией

Roman Naumov/Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле с удовлетворением отметили готовность нового премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра вести прагматичный диалог с Москвой.

«В данном случае у нас есть взаимная готовность. А дальше уже будем ориентироваться по конкретным шагам нового правительства Венгрии», — сказал Песков в ответ на вопрос о том, как в Кремле восприняли первые заявления Мадьяра.

Пресс-секретарь отметил, что Мадьяр делает много заявлений и проводит много пресс-конференций. Представитель Кремля призвал дождаться формирования нового правительства Венгрии и его первых конкретных шагов.

12 апреля в Венгрии состоялись парламентские выборы. Основная борьба развернулась между партией «Фидес» действующего премьера Виктора Орбана и «Тисой», которую возглавляет Мадьяр. По информации венгерских СМИ, в ходе выборов были зафиксированы «серьезные случаи фальсификации» и угроза расправой.

После обработки 93,42% голосов «Тиса» предварительно получила 138 мест в парламенте, «Фидес» — 54. Орбан признал поражение своей партии, назвал его болезненным и пообещал служить народу Венгрии из оппозиции. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поздравила «Тису» с победой и отметила, что Будапешт возвращается на европейский путь. «Газета.Ru» следит за развитием событий.

Ранее в России раскрыли курс нового премьера Венгрии в отношении Украины.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!