В Кремле отметили готовность нового премьера Венгрии к диалогу с Россией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле с удовлетворением отметили готовность нового премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра вести прагматичный диалог с Москвой.

«В данном случае у нас есть взаимная готовность. А дальше уже будем ориентироваться по конкретным шагам нового правительства Венгрии», — сказал Песков в ответ на вопрос о том, как в Кремле восприняли первые заявления Мадьяра.

Пресс-секретарь отметил, что Мадьяр делает много заявлений и проводит много пресс-конференций. Представитель Кремля призвал дождаться формирования нового правительства Венгрии и его первых конкретных шагов.

12 апреля в Венгрии состоялись парламентские выборы. Основная борьба развернулась между партией «Фидес» действующего премьера Виктора Орбана и «Тисой», которую возглавляет Мадьяр. По информации венгерских СМИ, в ходе выборов были зафиксированы «серьезные случаи фальсификации» и угроза расправой.

После обработки 93,42% голосов «Тиса» предварительно получила 138 мест в парламенте, «Фидес» — 54. Орбан признал поражение своей партии, назвал его болезненным и пообещал служить народу Венгрии из оппозиции. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поздравила «Тису» с победой и отметила, что Будапешт возвращается на европейский путь.

