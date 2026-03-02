Макрон заявил о необходимости создания новой системы контроля над вооружениями

Необходимо создать новые правила контроля над вооружениями между странами, включая Евросоюз, Россию, США и Китай. С таким мнение выступил президент Франции Эммануэль Макрон, передает РИА Новости.

«Будет возможно пойти еще дальше и задать рамки переговоров для контроля над некоторыми мощностями конвенционального [оружия]. Этот шаг нужно готовить уже сейчас путем усиления европейской независимости. И он должен был нацелен завтра на новые рамки безопасности по всем этим вопросам, в частности, между европейцами и русскими», — заявил французский лидер.

По его словам, также к данному вопросу нужно попытаться привлечь США и Китай, включая вопрос о ядерном потенциале, на равных началах.

Кроме того, Макрон сообщил, что Франция увеличит количество ядерных боеголовок в своем арсенале, однако не будет раскрывать их точное количество. По словам президента, на него возложена ответственность за то, чтобы сдерживание республики сохраняло свою гарантированную разрушительную силу в случае опасности.

13 февраля Макрон на Мюнхенской конференции по безопасности заявил о намерении установить канал связи с РФ. Как отметил французский лидер, он будет полностью прозрачен для Украины, стран Европы и США.

Ранее в Госдуме объяснили желание Макрона разговаривать с Путиным.