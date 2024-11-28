Путин назвал Трампа умным и опытным политиком

Избранный президент США — умный и достаточно опытный политик, заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита ОДКБ. Трансляцию вел в Telegram-канал Кремля.

«Насколько я себе представляю вновь избранного президента [США Дональда Трампа], он все-таки человек умный, достаточно уже опытный», — сказал Путин.

Он также допустил, что администрация нынешнего президента США Джо Байдена, обостряя отношения с Россией, пытается создать сложности для избранного президента Дональда Трампа.

Кроме того, Путин заявлял о готовности к диалогу с Соединенными Штатами, в том числе с будущей администрацией.

Летом Трамп заявлял, что «хорошо ладил» с президентом России Владимиром Путиным, и в те годы России и США «не угрожала война».

Ранее в России назвали условия для телефонного разговора Путина и Трампа.