Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +

Путин назвал Трампа умным и опытным политиком

Путин назвал избранного президента США Трампа умным и опытным политиком

close
Kevin Lamarque/Reuters

Избранный президент США — умный и достаточно опытный политик, заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита ОДКБ. Трансляцию вел в Telegram-канал Кремля.

«Насколько я себе представляю вновь избранного президента [США Дональда Трампа], он все-таки человек умный, достаточно уже опытный», — сказал Путин.

Он также допустил, что администрация нынешнего президента США Джо Байдена, обостряя отношения с Россией, пытается создать сложности для избранного президента Дональда Трампа.

Кроме того, Путин заявлял о готовности к диалогу с Соединенными Штатами, в том числе с будущей администрацией.

Летом Трамп заявлял, что «хорошо ладил» с президентом России Владимиром Путиным, и в те годы России и США «не угрожала война».

Ранее в России назвали условия для телефонного разговора Путина и Трампа.

Что думаешь?
Комментарии
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами