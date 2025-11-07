Стамбульская генпрокуратура выдала ордер на арест Нетаньяху

Генпрокуратура Стамбула выдала ордер на арест Нетаньяху по обвинению в геноциде

Стамбульская генеральная прокуратура выдала ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по обвинению в геноциде в секторе Газа. Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства.

Ордера на арест выданы в отношении 37 израильских чиновников, включая министра обороны Исраэля Каца. Генпрокуратура обвиняет их в совершении геноцида, преступлений против человечности, массовых бомбардировках Газы и препятствовании доставке гуманитарной помощи.

21 ноября МУС выдал ордер на арест Нетаньяху за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Глава внешней политики ЕС Жозеп Боррель заявил, что действия МУС не носят в данном случае политического характера, поэтому все страны — члены Евросоюза должны уважать решение суда и исполнять его.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал мужественным решение МУС.

Ранее арестовать Нетаньяху пообещал премьер Канады.