В Турции сравнили Нетаньяху с Гитлером

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сравнил израильского премьер-министра с Адольфом Гитлером. Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала TRT Global.

Таким образом турецкий лидер прокомментировал удары израильской армии по территории Ирана.

«Израиль пытается разжечь пламя угнетения по всему региону. Как Гитлер поджег весь мир, так и правительство Нетаньяху втягивает весь мир в хаос», — сказал Эрдоган.

21 июня израильские военные атаковали склады беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и военный объект на юго-западе Ирана. Подробности рассказали в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Уточняется, что речь идет о складах, расположенных в районе районе Бендер-Аббаса.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и наносит удары по военным целям в Израиле.

В обеих странах от ударов пострадали сотни человек. При этом Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга.

Ранее сообщалось, что Иран может ударить по ядерному объекту в Израиле в случае эскалации.