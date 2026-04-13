Экспрет назвал последствия поражения Орбана на выборах в Венгрии

Доктор политических наук, профессор, декан факультета управления и политики МГИМО Генри Сардарян в интервью Tsargrad.tv прокомментировал поражение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на парламентских выборах.

Эксперт подчеркнул, что Орбан никогда не был «ставленником Москвы», и действовал строго в национальных интересах. При этом его позиция часто совпадала с российской.

«Он был важным голосом разума в Европе. Теперь таких голосов стало меньше. Остается Словакия. Вроде как в Чехии ситуация более-менее сейчас с приходом Бабиша. Но Венгрия была таким очень символическим бастионом, за который боролись консерваторы и глобалисты», — сказал Сардарян.

Он добавил, что поражение Орбана — это, в том числе, удар по президенту США Дональду Трампу, поскольку теперь его переговорные позиции с Европейским союзом (ЕС) ослабли.

12 апреля в Венгрии состоялись парламентские выборы, на которых большинство голосов набрала оппозиционная партия «Тиса» политика Петера Мадьяра. По результатам 93,42% обработанных бюллетеней партия «Тиса» получит 138 кресел в парламенте, а «Фидес» — только 54. Орбан признал свое поражение и поздравил Мадьяра с победой. Своих сторонников он заверил в том, что «Фидес» продолжит служить родине и нации, являясь оппозиционной партией.

