Экспрет назвал последствия поражения Орбана на выборах в Венгрии

Доктор политических наук, профессор, декан факультета управления и политики МГИМО Генри Сардарян в интервью Tsargrad.tv прокомментировал поражение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на парламентских выборах.

Эксперт подчеркнул, что Орбан никогда не был «ставленником Москвы», и действовал строго в национальных интересах. При этом его позиция часто совпадала с российской.

«Он был важным голосом разума в Европе. Теперь таких голосов стало меньше. Остается Словакия. Вроде как в Чехии ситуация более-менее сейчас с приходом Бабиша. Но Венгрия была таким очень символическим бастионом, за который боролись консерваторы и глобалисты», — сказал Сардарян.

Он добавил, что поражение Орбана — это, в том числе, удар по президенту США Дональду Трампу, поскольку теперь его переговорные позиции с Европейским союзом (ЕС) ослабли.

12 апреля в Венгрии состоялись парламентские выборы, на которых большинство голосов набрала оппозиционная партия «Тиса» политика Петера Мадьяра. По результатам 93,42% обработанных бюллетеней партия «Тиса» получит 138 кресел в парламенте, а «Фидес» — только 54. Орбан признал свое поражение и поздравил Мадьяра с победой. Своих сторонников он заверил в том, что «Фидес» продолжит служить родине и нации, являясь оппозиционной партией.

Ранее в Европе рассказали о «горьковатом привкусе» выборов в Венгрии для Зеленского.

 
Не разрешай за собой следить: как распознать приложение, которое крадет ваши данные
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!