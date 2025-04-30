На Украине захотели создать космические силы ВСУ

Депутат Рады Федор Вениславский выступил с предложением создать на Украине космические силы ВСУ. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

«Создать в Украине Космические силы ВСУ предлагает в своем законопроекте нардеп Вениславский», — говорится в сообщении издания.

В марте украинское министерство обороны Украины учредило новое управление космической политики, призванное координировать взаимодействие государственных и частных космических предприятий, научных организаций и Вооруженных сил Украины.

Задача управления — не только стимулировать привлечение передовых космических технологий в Украину, но и объединить все заинтересованные стороны для эффективного сотрудничества с оборонным ведомством. Министерство обороны планирует стать ключевым заказчиком космической техники и услуг в стране. В долгосрочной перспективе, до 2030 года, Украина нацелена на создание собственной системы оборонных спутников, а также системы оповещения о воздушных угрозах и мониторинга космического пространства.

При этом еще в январе 2025 года начальник управления коммуникаций Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что западные F-16 не могут «соревноваться в воздушных боях с технологичными самолетами россиян».

Ранее российские военные сбили украинский самолет Су-27.