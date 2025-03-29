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ВСУ решили создать космические войска

В минобороны Украины завили о планах по созданию космических войск
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Министерство обороны Украины

Украинское Министерство обороны учредило новое управление космической политики, призванное координировать взаимодействие государственных и частных космических предприятий, научных организаций и Вооруженных сил Украины. Об этом заявила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко, пишет ТАСС.

По ее словам, создание управления является шагом к формированию полноценных космических войск. Это решение, подчеркнула Черногоренко, основано на законе о космической деятельности, наделяющем Минобороны полномочиями по разработке политики в сфере военного космоса.

Задача управления — не только стимулировать привлечение передовых космических технологий в Украину, но и объединить все заинтересованные стороны для эффективного сотрудничества с оборонным ведомством. Министерство обороны планирует стать ключевым заказчиком космической техники и услуг в стране. В долгосрочной перспективе, до 2030 года, Украина нацелена на создание собственной системы оборонных спутников, а также системы оповещения о воздушных угрозах и мониторинга космического пространства.

В начале марта Соединенные Штаты перестали поставлять Украине снимки с коммерческих спутников по распоряжению космической разведки Пентагона.

Ранее в США назвали способ отслеживания возможного прекращения огня на Украине.

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