Пасхальное перемирие на Украине — 2026Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии -- 2026
МИД Чехии дистанцировался от высказываний президента в адрес лидера США

МИД Чехии на своей странице в социальной сети Х дистанцировался от высказываний президента республики Петра Павела в адрес его американского коллеги Дональда Трампа.

«МИД Чехии выражает сожаление по поводу содержания [высказываний Павела] и подчеркивает, что эти высказывания не отражают официальную позицию правительства республики», — говорится в заявлении чешского внешнеполитического ведомства.

9 апреля чешский лидер, который является отставным генералом НАТО и ранее возглавлял военный комитет блока, назвал претензии Трампа к странам альянса в связи с их неготовностью поддержать кампанию против Ирана, «мягко говоря, несправедливыми».

В связи с чем МИД Чехии подчеркнул, что республика придает принципиальное значение «силе, единству и надежности НАТО», а также «прочному трансатлантическому партнерству между Европой и США».

Внешнеполитическое ведомство также отметило, что чешско-американские отношения достигли высокого уровня и продолжают укрепляться. Сотрудничество обеих стран охватывает «оборону и безопасность, энергетику, экономику и новые технологии», а также сопровождается активным политическим диалогом на высоком уровне, подчеркивается в сообщении.

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что Россия в прошлом не просто сотрудничала с НАТО, а ожидала членства в организации, «но ее там не ждали».

Ранее СМИ рассказали, смог ли генсек НАТО смягчить позицию Трампа.

 
Забытый шедевр советской инженерии: как космический проект «Спираль» опередил свое время
