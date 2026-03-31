Глава МИД Венгрии не оставил без внимания публикацию своей беседы с Лавровым

Сийярто не увидел проблемы в публикации его телефонной беседы с Лавровым

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто не считает проблемой публикацию своего телефонного разговора с российским коллегой Сергеем Лавровым. Дипломат прокомментировал ситуацию в своем аккаунте в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Глава венгерского внешнеполитического ведомства иронично отметил, что «разведчики сделали важное открытие».

«Они доказали, что я говорю то же самое публично, что и по телефону. <...> Отличная работа!» — написал Сийярто.

Также он обратил внимание, что политика Европейского союза (ЕС) в отношении РФ является провальной. По мнению дипломата, действия Брюсселя больше вредят ему самому, чем Москве.

21 марта газета The Washington Post сообщила, что Сийярто якобы регулярно звонит Лаврову во время перерывов в заседаниях министров иностранных дел стран — членов ЕС. По словам журналистов, таким образом глава МИД Венгрии предоставляет российскому коллеге доступ к «деликатным дискуссиям» в рамках Европейского союза. Как утверждает издание VSquare, во время созвонов Сийярто и Лавров, в том числе, обсуждали возможность отмены антироссийских санкций.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, как избегает прослушки.