Сенатор оценил планы Киева и Осло устроить теракты против российских судов

Максим Блинов/РИА Новости

Информация о подготовке Киевом и Осло терактов против российских судов заслуживает серьезного отношения. Об этом в интервью RT заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

«Украина неоднократно прибегала к организации терактов в отношении России, в том числе далеко за пределами собственной территории», — напомнил сенатор.

Москва, по его мнению должна уже на данном этапе предупредить власти Норвегии и Североатлантический альянс о том, что ответ будет прямым и решительным.

Как пишет ТАСС со ссылкой на военно-дипломатический источник, власти Украины совместно со специалистами военно-морских сил (ВМС) Норвегии готовят теракты против судов России в Баренцевом и Норвежском морях.

До этого Минтранс РФ сообщил, что 3 марта в Средиземном море, рядом с территориальными водами государства — члена Евросоюза, Республики Мальта, российский газовоз «Арктик Метагаз» подвергся атаке. Судно следовало из порта Мурманск с грузом, оформленным по всем международным правилам. По данным ведомства, атаку совершили с побережья Ливии с использованием безэкипажных катеров Украины. Все 30 членов экипажа, граждане России, были спасены.

Ранее стало известно, что Норвегия до сих пор не передала Украине обещанные истребители F-16.

 
