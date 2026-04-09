Зеленский призвал создать военный блок против России

Зеленский: без Украины и Турции у Европы не будет такой армии, как у России

Европе нужно объединить усилия с Украиной, Турцией, Норвегией и Великобританией, чтобы создать военный блок, который будет достаточно большим для «сдерживания» Россия. Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в подкасте The Rest is Politics, пишет Guardian.

«Без Украины и Турции у Европы не будет такой армии, как у России. С Украиной, Турцией, Норвегией и Великобританией вы будете контролировать безопасность на морях, а не на одном море», — сказал Зеленский.

Также Зеленский отметил, что сейчас Европе нужно максимально нарастить свою мощь в то время, когда США угрожают выйти из НАТО.

В январе Зеленский рассказал о своем предложении ЕС создать объединенные вооруженные силы, но пожаловался, что «никто не сделал шаг навстречу этой идее».

1 апреля президент США Дональд Трамп заявил о том, то всерьез задумался о выходе США из НАТО из-за того, что члены альянса отказались помочь США в Иране. 31 марта министр обороны США Пит Хегсет отметил, что Трамп решит вопрос о будущем НАТО после окончания конфликта в Иране.

8 апреля Трамп встретился с генсеком НАТО Марком Рютте и обсудил возможный выход США из НАТО. Издание Politico сообщило, что Рютте не смог смягчить враждебность Трампа по отношению к альянсу.

Газета The Wall Street Journal также писала, что Трамп может «наказать» некоторых членов НАТО за отказ в помощи США в Иране.

