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Израиль признал 13 поселений на Западном берегу Иордана

Смотрич: Израиль легализовал 13 еврейских поселений на Западном берегу Иордана
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Global Look Press

Израильский кабмин признал 13 поселенческих форпостов на Западном берегу реки Иордан населенными пунктами, пишет The Times of Israel.

Как пишет газета, «много лет и даже десятилетий назад» эти поселения появились как незаконные, так как правительство официально не давало на это разрешение. Позднее власти легализовали некоторые из этих населенных пунктов, когда утверждали планы строительства новых районов для разрешенных поселений на месте незаконных форпостов, даже если, как во многих случаях, они находились в нескольких километрах друг от друга.

Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич в соцсети X назвал решение кабмина «важным шагом» на пути к фактическому суверенитету Израиля над палестинскими территориями. Он отметил, что формальная принадлежность поселений к «материнским» населенным пунктам создавала много сложностей в повседневной жизни.

«Мы продолжаем проводить революцию в деле нормализации и регулировании ситуации с поселениями. Вместо того, чтобы прятаться и извиняться, мы поднимаем флаг, строимся и заселяемся», — подчеркнул чиновник.

По его словам, самостоятельными были признаны Алон, Хараша, Керем-Реим, Нирия, Мигрон, Швут-Рахель, Авнат, Брош ха-Бекаа - Бетронот, Лешем, Нофей-Нехемия, Таль-Менаше, Ивей ха-Нахаль и Гваот.

В начале февраля в ответ на вопрос журналистов, признает ли правительство Соединенных Штатов суверенитет Израиля над Западным берегом, Трамп отметил, что этот вопрос обсуждается со многими представителями еврейского государства. По словам президента, пока Вашингтон не занял никакой позиции. Но уже в течение следующих четырех недель будет сделано официальное заявление.

Ранее россиянам рекомендовали соблюдать повышенные меры предосторожности в Израиле.

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