Политолог назвал беспочвенными угрозы Трампа вывести США из НАТО

Нежелание европейских союзников вступать в конфликт на Ближнем Востоке вынуждает президента США Дональда Трампа ужесточать риторику в их адрес. Однако его угрозы вывести Соединенные Штаты из НАТО беспочвенны. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал политолог-американист Малек Дудаков.

«Для этого потребуется одобрение Сената или соответствующий акт Конгресса. Законодатели попросту не одобрят эту идею, идущую вразрез с американскими интересами», — объяснил эксперт.

Что касается сокращения американского военного присутствия в Европе, это возможно, но реализация такого плана займет не один год, добавил он.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что Трамп на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте обсудит вопрос о возможном выходе страны из альянса.

С начала конфликта на Ближнем Востоке Трамп резко критиковал союзников по НАТО за отказ поддержать совместную американо-израильскую военную операцию против Ирана. Особенно его возмутило то, что традиционные соратники США не вмешались в ситуацию с Ормузским проливом.

Ранее СМИ сообщили о разочаровании сторонников Трампа из-за Ирана.