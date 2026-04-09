В одной из стран Европы начали открыто критиковать Трампа

Глава МИД Ирана Купер раскритиковала эскалационную риторику Трампа по Ирану
Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер раскритиковала заявления президента США Дональда Трампа по Ирану. В эфире телеканала Sky News она выразила уверенность, что подобные слова лишь увеличивают риск обострения конфликта на Ближнем Востоке.

«Я думаю, что подобная эскалационная риторика может иметь эскалационные последствия», — сказала Купер.

Глава МИД подчеркнула, что точка зрения Британии по Ирану отличается от США. При этом она отметила, что страны по-прежнему остаются «сильными, близкими» партнерами по широкому кругу тем, но могут принимать разные решения по отдельным вопросам.

В ночь на 8 апреля Трамп в соцсети Truth Social выступил с резкими угрозами в адрес Ирана. Он пообещал «уничтожить целую цивилизации, и ее уже никогда не возродят». При этом американский лидер выразил надежду, что в условиях, когда в Иране «произошла полная и тотальная смена режима» и во власти «преобладают другие, более умные и менее радикальные умы» — в стране, возможно, «произойдет нечто революционно-прекрасное». Трамп пообещал, что финал «одного из важнейших моментов долгой и сложной истории мира» наступит уже в ближайшее время. В конце своего поста американский лидер призвал Бога «благославить великий народ Ирана».

В ответ в Тегеране отметили, что на защиту Ирана готовы встать 14 млн граждан, а в случае пересечения США «красных линий» боевые действия выйдут за пределы региона.

Несмотря на взаимные угрозы, 8 апреля страны договорились о двухнедельном перемирии.

Ранее в Кремле отказались комментировать угрозы Трампа в адрес Ирана.

 
