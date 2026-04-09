В одной из стран Европы начали открыто критиковать Трампа

Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер раскритиковала заявления президента США Дональда Трампа по Ирану. В эфире телеканала Sky News она выразила уверенность, что подобные слова лишь увеличивают риск обострения конфликта на Ближнем Востоке.

«Я думаю, что подобная эскалационная риторика может иметь эскалационные последствия», — сказала Купер.

Глава МИД подчеркнула, что точка зрения Британии по Ирану отличается от США. При этом она отметила, что страны по-прежнему остаются «сильными, близкими» партнерами по широкому кругу тем, но могут принимать разные решения по отдельным вопросам.

В ночь на 8 апреля Трамп в соцсети Truth Social выступил с резкими угрозами в адрес Ирана. Он пообещал «уничтожить целую цивилизации, и ее уже никогда не возродят». При этом американский лидер выразил надежду, что в условиях, когда в Иране «произошла полная и тотальная смена режима» и во власти «преобладают другие, более умные и менее радикальные умы» — в стране, возможно, «произойдет нечто революционно-прекрасное». Трамп пообещал, что финал «одного из важнейших моментов долгой и сложной истории мира» наступит уже в ближайшее время. В конце своего поста американский лидер призвал Бога «благославить великий народ Ирана».

В ответ в Тегеране отметили, что на защиту Ирана готовы встать 14 млн граждан, а в случае пересечения США «красных линий» боевые действия выйдут за пределы региона.

Несмотря на взаимные угрозы, 8 апреля страны договорились о двухнедельном перемирии.

Ранее в Кремле отказались комментировать угрозы Трампа в адрес Ирана.