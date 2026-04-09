Политолог объяснила, что скрывается за заявлениями Трампа о выходе США из НАТО

Политолог Адилова: Трамп хочет показать НАТО, что без США альянс ничего не стоит

Заявления президента США Дональда Трампа о возможном выходе США из НАТО преследуют две основные цели: запугать альянс, дав понять, что без Вашингтона он ничего не стоит, и перехватить информационную повестку. Такое мнение в интервью Pravda.Ru высказала политолог, профессор Российского государственного гуманитарного университета, ведущий специалист информационно-аналитического центра МГУ Людмила Адилова.

«Сейчас НАТО активно поддерживает Украину, и такими заявлениями Дональд Трамп стремится повлиять на расстановку сил внутри этого блока. В том числе речь идет о попытке спровоцировать разногласия между странами НАТО, Евросоюзом и украинским руководством», — отметила эксперт.

Сейчас Трамп в определенной степени играет на руку России, поскольку снижает активность НАТО, считает она.

При этом, по ее словам, говорить о распаде блока преждевременно, поскольку позиция американского лидера остается переменчивой.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что Трамп на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте обсудит вопрос о возможном выходе страны из альянса.

С начала конфликта на Ближнем Востоке Трамп резко критиковал союзников по НАТО за отказ поддержать совместную американо-израильскую военную операцию против Ирана. Особенно его возмутило то, что традиционные соратники США не вмешались в ситуацию с Ормузским проливом.

