Стало известно, как Молдавия хочет вернуть Приднестровье

Власти Молдавии разработали план возвращения непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) в состав страны, который уже был представлен в Брюсселе. Об этом сообщает украинское издание «Европейская правда».

СМИ пишет, что 12-13 марта Брюссель посетил молдавский вице-премьер Валериу Киверь, ответственный за реинтеграцию Приднестровья, который привез европейцам документ под названием «Основные подходы к реинтеграции Приднестровского региона». Затем документ опубликовал молдавский журналист Владимир Соловьев.

В документе сказано, что ждать возвращения Приднестровья в состав страны для вступления Молдавии в Евросоюз недопустимо. Однако документ предлагает прописать в договоре о евроинтеграции Молдавии, что права объединения будут «приостановлены на определенный период» на левом берегу Днестра.

Отмечается, что указать точный срок получится только в том случае, если на момент оформления вступления Молдавии в ЕС «реинтеграция пройдет точку невозврата». Поэтому действия для возвращения Приднестровья Кишенев готов предпринимать уже сейчас, и главным инструментом Кишинева будет «экономическое давление» на непризнанную республику. Например, молдавские власти будут, не дожидаясь согласия администрации в Тирасполе, в одностороннем порядке объявлять о начале действия в Приднестровье тех или иных производственных норм. Также, чтобы помочь Приднестровью, его бизнесу и налогоплательщикам выполнять новые правила, Кишинев планирует создать «специальный фонд конвергенции», детали о котором не уточняются.

В документе говорится, что ключевыми предпосылками реинтеграции являются демилитаризация и демократизация региона. При этом Кишинев признал, что инструментов для того, чтобы вынудить Москву вывести войска из Приднестровья, у Кишинева просто нет. И единственный путь к выводу российских войск Молдавия видит через «сотрудничество с европейскими и трансатлантическими партнерами для демилитаризации миротворческой операции».

«Россия не потеряла интерес к Приднестровью. Напротив, в нынешних условиях этот интерес увеличился, хотя имеющиеся ресурсы стали более ограниченными», — подчеркнуто в документе.

Также говорится, что одной из ключевых целей Молдавии является создание в Приднестровье «международной гражданской миссии по поддержанию мира или гражданской администрации в регионе».

При этом Молдавия еще намерена дорабатывать документ, пишет СМИ.

В январе вице-премьер Молдавии Валерий Киверь заявил, что Молдавия готова провести переговоры с руководством Приднестровья.

В декабре глава ПМР Вадим Красносельский отметил, что НАТО поставляет оружие в Молдавию, но Приднестровье надеется, что Кишинев не хочет войны. До этого депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики Андрей Сафонов говорил, что милитаризация Молдавии может нарушить баланс сил в регионе.



Ранее на Украине заявили, что российские миротворцы в ПМР представляют угрозу.