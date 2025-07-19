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На Украине вырос уровень бедности

Гетманцев: уровень бедности на Украине с начала СВО вырос почти вдвое
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Даниил Гетманцев/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Уровень бедности на Украине с начала российской специальной военной операции в стране в феврале 2022 года увеличился почти в два раза — до 37%. Об этом сообщил в интервью изданию «Новости.LIVE» глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев.

По его словам, сейчас все экономические процессы на Украине происходят с определенным знаком минуса, поскольку на это влияет конфликт, на это влияют негативные ожидания .

Гетманцев высказал мнение, что завершение боевых действий в республике принесет противоположную тенденцию, однако уже сегодня властям необходимо начинать обсуждать вопросы прожиточного минимума.

В 2024 году Всемирный банк подсчитал, что около трети населения Украины, 29% об общего числа живущих в стране людей, находятся в бедности.

В декабре прошлого года заведующая отделом исследований уровня жизни населения Института демографии и социальных исследований Украины Людмила Черенько сообщила, что официальный прожиточный минимум в стране в 2024 году составил 2 920 гривен, или $70. Этот уровень является крайним пределом бедности.

Ранее на Украине заявили о катастрофической нехватке работников.

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