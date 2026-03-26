Mash: три страны открыли свое небо беспилотникам ВСУ для атак на Россию

Литва, Латвия и Эстония открыли свое воздушное пространство украинским беспилотникам для атак на российские регионы. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

«Власти Литвы, Латвии и Эстонии официально открыли свое воздушное пространство украинским БПЛА — для атак на Петербург, Ленобласть и северо-запад России», — говорится в публикации.

По информации канала, Вооруженные силы Украины (ВСУ) запускают беспилотники на север РФ из Черниговской области. Чтобы долететь до цели, БПЛА приходится преодолевать расстояние 850 километров. Альтернативный маршрут, который открыли страны Прибалтики, значительно упрощает задачу украинским военным. Он включает облет Белоруссии через Польшу, Латвию, Литву и Эстонию, а также акваторию Балтийского моря. Это дает ВСУ открытый выход в Финский залив и позволяет обойти системы противовоздушной обороны (ПВО) в российских регионах, отметили в Mash.

Официального подтверждения этой информации не было.

