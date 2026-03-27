Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Армия

В Минобороны Латвии отвергли информацию об организации ударов по России

Минобороны Латвии: Прибалтика не участвует в организации ударов ВСУ по России
Global Look Press

Министерство обороны Латвии заявило, что государства Прибалтики не участвуют в планировании и организации ударов украинских войск по территории России. Об этом сообщает delfi.lv.

«Латвия, а также Литва и Эстония, не участвуют в планировании и осуществлении украинских атак на Россию», — заявили в пресс-службе оборонного ведомства.

Там уточнили, что страны Балтии поддерживают Украину, поставляя ей военную технику и гуманитарную помощь, а сообщения о предоставлении украинским войскам коридора для атак являются кампанией по дезинформации.

26 марта Telegram-канал Mash пичал, что Литва, Латвия и Эстония открыли свое воздушное пространство украинским беспилотникам для атак на российские регионы.

По информации канала, Вооруженные силы Украины (ВСУ) запускают беспилотники на север России из Черниговской области. Чтобы долететь до цели, БПЛА приходится преодолевать расстояние 850 километров. Альтернативный маршрут, который открыли страны Прибалтики, значительно упрощает задачу украинским военным. Он включает облет Белоруссии через Польшу, Латвию, Литву и Эстонию, а также акваторию Балтийского моря. Как отмечает Mash, это дает ВСУ открытый выход в Финский залив и позволяет обойти системы противовоздушной обороны в российских регионах.

Ранее Песков заявил, что Киев может использовать страны НАТО в своих интересах.

 
Теперь вы знаете
«Выгребли все»: медики говорят о нехватке вакцин от клещевого энцефалита. Что происходит
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!