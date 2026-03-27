Минобороны Латвии: Прибалтика не участвует в организации ударов ВСУ по России

Министерство обороны Латвии заявило, что государства Прибалтики не участвуют в планировании и организации ударов украинских войск по территории России. Об этом сообщает delfi.lv.

«Латвия, а также Литва и Эстония, не участвуют в планировании и осуществлении украинских атак на Россию», — заявили в пресс-службе оборонного ведомства.

Там уточнили, что страны Балтии поддерживают Украину, поставляя ей военную технику и гуманитарную помощь, а сообщения о предоставлении украинским войскам коридора для атак являются кампанией по дезинформации.

26 марта Telegram-канал Mash пичал, что Литва, Латвия и Эстония открыли свое воздушное пространство украинским беспилотникам для атак на российские регионы.

По информации канала, Вооруженные силы Украины (ВСУ) запускают беспилотники на север России из Черниговской области. Чтобы долететь до цели, БПЛА приходится преодолевать расстояние 850 километров. Альтернативный маршрут, который открыли страны Прибалтики, значительно упрощает задачу украинским военным. Он включает облет Белоруссии через Польшу, Латвию, Литву и Эстонию, а также акваторию Балтийского моря. Как отмечает Mash, это дает ВСУ открытый выход в Финский залив и позволяет обойти системы противовоздушной обороны в российских регионах.

Ранее Песков заявил, что Киев может использовать страны НАТО в своих интересах.