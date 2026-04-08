В Госдуме объяснили, почему Трамп пошел на перемирие с Ираном

Депутат Государственной думы РФ, доктор экономических наук Михаил Делягин в эфире Tsargrad.tv прокомментировал решение США и Ирана пойти на временное перемирие.

«Штаты осознали, что перекрытие Ормузского пролива будет экономической катастрофой глобального масштаба, которая и их тоже затронет. И они зашевелились. Пакистанцы выработали такие предложения, которые, в принципе, интересны и для американцев», — сказал парламентарий.

Однако для президента США Дональда Трампа пойти на это соглашение и разморозить иранские активы — значит признать поражение. То есть он сейчас находится в тупике, откуда выхода нет, констатировал Делягин.

Накануне Трамп заявил, что согласился на двухнедельное перемирие с Ираном, которое позволит оформить окончательное соглашение. В Тегеране уже заявили о проигрыше Вашингтона в войне.

Соглашение по сути означает возврат воюющих сторон в исходное положение, то есть в обстановку до 28 февраля 2026 года. Военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок рассказал о возможных последствиях решений, принятых в Белом доме.

