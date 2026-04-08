Политолог смоделировал ответ России, если Прибалтика продолжит пропускать дроны ВСУ

В случае, если страны Балтии продолжат пропускать нацеленные на Россию украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) через свою территорию, у Москвы есть множество вариантов ответных действий. Об этом в беседе с Tsargrad.tv сообщил политолог Дмитрий Матюшенков.

Эксперт допустил увеличение количества комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в приграничных районах, которые будут создавать помехи для БПЛА, летящих через Эстонию, Литву и Латвию, не нарушая при этом зарубежного воздушного пространства.

Более того, по его словам, в перспективе возможен перехват украинских дронов над Прибалтикой, несмотря на высокий риск эскалации.

«Если страны Балтии сознательно предоставляют свое воздушное пространство для совершения нападения на Россию, они должны быть готовы столкнуться с тем, что над их территорией российские средства ПВО будут сбивать украинские беспилотники», — подчеркнул Матюшенков.

26 марта Telegram-канал Mash сообщил, что три государства — Литва, Эстония и Латвия — открыли свое воздушное пространство для атакующих Россию украинских БПЛА. В министерстве обороны Латвии позднее заверили, что Прибалтика не участвует в планировании и организации ударов Украины по российской территории.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в свою очередь заявила, что Москва предупредила балтийские страны после их решения открыть воздушное пространство для пролета украинских беспилотников при атаках на Россию.

Ранее в МИД РФ рассказали о попытках Прибалтики спровоцировать Россию и Белоруссию.