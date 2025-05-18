Премьер Словакии заявил, что вновь поехал бы в Москву на празднование Дня Победы

Фицо заявил, что поехал бы в Москву на празднование 90-летия Победы

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо готов посетить празднование Дня Победы в Москве через 10 лет, если получит приглашение. Об этом он заявил во время выступления в информационно-аналитической передаче «В политике» телеканала ТА-3, передает ТАСС.

«Поехал бы в Москву, и если бы получил приглашение на празднование 90-летия окончания Второй мировой войны», — цитирует Фицо агентство.

Словацкий премьер 9 мая посетил парад на Красной площади, а также встретился с руководителями РФ, КНР, Вьетнама и Бразилии. Фицо по итогам визита в РФ заявил, что его поездка была крайне успешной.

Его визит в Москву раскритиковала глава евродипломатии Кая Каллас. В ответ на это Фицо заявил, что намерен указать дипломату на отсутствие у нее права говорить, как действовать руководителю суверенной страны.

Ранее в Кремле анонсировали приезд в РФ большого количества зарубежных гостей.