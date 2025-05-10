Премьер-министр Словакии Роберт Фицо охарактеризовал свой визит в Москву по случаю Дня Победы как весьма успешный, отметив, что Европе стоит выбирать курс на сотрудничество, а не на ненависть. Об этом он заявил в ходе видеообращения, опубликованного на его странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).

«Считаю эту поездку в Москву успешной. Я не только исполнил свое обещание почтить память и возложить цветы к Могиле Неизвестного Солдата, но также успел провести четыре значимые встречи», — сказал политик.

Он отметил, что ему удалось провести переговоры с руководителями России, Китая, Бразилии и Вьетнама.

«Это демонстрация независимой внешней политики Словакии, в рамках которой нам никто не вправе указывать, что нам можно или нельзя делать», — добавил он.

Фицо также подчеркнул важность взаимных отношений Европы и России, указав, что Европе вместо политики ненависти и закрытых границ следует выбирать сотрудничество.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал премьер-министру Словакии Роберту Фицо, что Москва любуется его независимой политикой.

Ранее Песков назвал актом героизма приезд Фицо в Москву на День Победы.