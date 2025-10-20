На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Премьер-министр Словакии прокомментировал недовольство ЕС парадом Победы в Москве

Фицо заявил, что не допустит переписывания истории и итогов Второй мировой войны
true
true
true

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не допустит переписывания истории и итогов Второй мировой войны. Об этом он написал в своем аккаунте в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Таким образом политик прокомментировал недовольство европейских бюрократов фактами празднования окончания Второй мировой войны и проведения военных парадов в Москве и Пекине.

«Кто-то хочет переписать историю и итоги Второй мировой войны. Но для этого им придется найти кого-то другого, но не Роберта Фицо», — поделился Фицо.

2 сентября президент РФ Владимир Путин во время встречи с Фицо отметил независимую внешнюю политику Словакии.

5 мая премьер-министр Польши Дональд Туск назвал «неприемлемыми» визиты ряда европейских лидеров на парад Победы в Москву 9 мая.

Туск говорил, что Первая и Вторая мировые войны имели свои корни в том числе в «политической слепоте, безразличии, такой неоднозначности и толерантности ко злу».

Ранее посол Украины возмутился российским концертом ко дню Победы в Австрии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами