Фицо заявил, что не допустит переписывания истории и итогов Второй мировой войны

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не допустит переписывания истории и итогов Второй мировой войны. Об этом он написал в своем аккаунте в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Таким образом политик прокомментировал недовольство европейских бюрократов фактами празднования окончания Второй мировой войны и проведения военных парадов в Москве и Пекине.

«Кто-то хочет переписать историю и итоги Второй мировой войны. Но для этого им придется найти кого-то другого, но не Роберта Фицо», — поделился Фицо.

2 сентября президент РФ Владимир Путин во время встречи с Фицо отметил независимую внешнюю политику Словакии.

5 мая премьер-министр Польши Дональд Туск назвал «неприемлемыми» визиты ряда европейских лидеров на парад Победы в Москву 9 мая.

Туск говорил, что Первая и Вторая мировые войны имели свои корни в том числе в «политической слепоте, безразличии, такой неоднозначности и толерантности ко злу».

Ранее посол Украины возмутился российским концертом ко дню Победы в Австрии.