Летающие над Эстонией украинские дроны напугали местных жителей

SHOT: эстонцы паникуют из-за полетов беспилотников ВСУ над городами
Полеты украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над городами Эстонии нервируют местных жителей. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

В частности, жители Нарвы публикуют в социальных сетях кадры с дронами и пишут в комментариях, что «пора собирать манатки». По словам эстонцев, они начали бояться громких звуков.

«Одна из жительниц сообщила, что сначала была в ужасе из-за салютов, а после испытала схожие эмоции из-за пролета беспилотника», — говорится в материале.

Как выяснили журналисты, появление дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) не радует граждан Эстонии. Некоторые из них начали критиковать власти республики за то, что они не препятствуют пролету БПЛА.

В публикации подчеркивается, что летящие через Эстонию беспилотники пытаются атаковать Ленинградскую область. Российский регион пять дней подряд подвергается атакам украинских дронов.

29 марта губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что в течение ночи над регионом сбили 36 беспилотников ВСУ. Никто из людей не пострадал. В порту Усть-Луга были выявлены повреждения.

Ранее в аэропорту Санкт-Петербурга на фоне атаки БПЛА задержали или отменили более 100 рейсов.

 
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

