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В Крыму с иронией отнеслись к словам Зеленского о полуострове

Константинов назвал заявление Зеленского об «украинском Крыме» истерикой
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Заявление Владимира Зеленского об «украинском Крыме» является истерией. Об этом РИА Новости заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Зеленский продолжает устраивать истерию вместо признания очевидного и свершившегося факта», — заявил Константинов, имея в виду воссоединение Крыма с Россией.

Он также высмеял отсылку Зеленского к конституции Украины насчет Крыма — Константинов, глава Верховного Совета Автономной Республики Крым с 2010 по 2014 год, напомнил, что основной закон Украины прямо предоставлял народу Крыма право на самоопределение.

Также депутат Госдумы от крымского региона генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал «демагогическими признаниями» заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Украина не признает российскими Крым, ДНР, ЛНР, а также Запорожскую и Херсонскую области.

15 мая Владимир Зеленский на пресс-конференции в Анкаре заявил, что Киев не может обсуждать территориальные вопросы, так как это нарушение украинской конституции.

Ранее сообщалось, что Крым стал ключевым фактором в переговорах по Украине.

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Переговоры о мире на Украине
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