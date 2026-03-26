Трамп рассказал об «усердной работе» США по разрешению конфликта на Украине

США прилагают большие усилия для урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

«Вся эта ситуация с Украиной — очень, очень сложная. Мы усердно работаем, чтобы ее урегулировать», — сказал глава Белого дома.

Также Трамп заявил, что Киев планировал помешать ему одержать победу на выборах главы государства в 2024 году. Он репостнул запись о том, что Вашингтон перехватил сообщения руководства Украины, которое обсуждало заговор с перенаправлением денег на поддержку экс-президента США Джо Байдена на выборах.

До этого, по заявлениям Трампа, президент России Владимир Путин якобы высказался о несовершенстве избирательной системы США, из-за чего нынешний глава Белого дома проиграл президентские выборы в 2020 году. Согласно приведенным американским лидером словам главы государства, они связаны с голосованием по почте.

