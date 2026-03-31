Желание США заниматься делами Израиля и Украины, а также сдерживать Россию, Китай и Иран загнали Штаты в «геополитический» и «моральный» тупик. Об этом полковник армии США Дуглас Макгрегор рассказал в интервью документальному проекту «World War 3» Джеймса Патрика.

Магрегор отметил, что Америка неоднократно наносила ущерб своей экономике и подрывала свою промышленную базу, пытаясь участвовать в конфликтах, которые не укрепляют страну, а ведут ее к финансовому краху и социальному краху.

«Вовлеченность Вашингтона в дела Израиля и Украины, а также более широкий проект сдерживания России, Китая и Ирана загнали США в геополитический и моральный тупик», — отметил он.

Макгрегор также подчеркнул, что действия США и Израиля в Ирану могут перерасти из регионального столкновения в глобальную конфронтацию, в которую могут быть вовлечены Россия и Китай. Полковник считает, что такое развитие событий будет иметь «далеко идущие последствия» для США, долларовой системы и для положения США на глобальном юге.

По словам полковника, Запад недооценил устойчивость российского общества и рост стран БРИКС, в результате чего США оказались в большей изоляции и стали вызывать больше недоверия, чем когда-либо в своей современной истории.

В недавней статье для Bloomberg обозреватель Марк Чемпион написал, что США оказались в тупике в войне с Ираном, так как у Вашингтона нет «очевидной стратегии» на ведение боевых действий, а Тегеран обладает высоким «болевым порогом».

Кроме того, аналитик Майкл Бирнбаум в статье для The Washington Post писал, что конфликт в Иране обернулся для США стратегическим тупиком.

В конце марта член комитета по иностранным делам палаты представителей США от Республиканской партии Тим Берчетт также заявил, что у американских законодателей нет желания развязывать наземный конфликт в Иране. А пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт 30 марта сообщила, что президент США Дональд Трамп хочет заключить сделку с Тегераном до 6 апреля.

