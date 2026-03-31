Следствие по делу о коррупции раскрыло еще один псевдоним Ермака

НАБУ: в материалах коррупционного дела Ермак фигурирует под псевдонимом «Хирург»
Бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак фигурирует в материалах дела Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) под псевдонимом «Хирург». Об этом сообщил руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов в интервью YouTube-каналу «Есть вопрос».

«Офис [Зеленского] — как хирургическое отделение», — объяснил Абакумов смысл псевдонима «Хирург».

Детектив указал, что у Ермака есть несколько псевдонимов. По коррупционному делу бизнесмена Тимура Миндича он также проходит как «Али-Баба».

До этого депутат Верховной рады Ярослав Железняк объяснил, почему Андрею Ермаку дали прозвище «Али-Баба». По его словам, логика здесь простая: Али-Баба — АБ — Андрей Борисович.

28 ноября 2025 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отставке Андрея Ермака с поста главы его офиса. Увольнение Ермака произошло после обыска антикоррупционных органов. В его квартиру пришли сотрудники НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). В своем Telegram-канале Ермак подчеркнул, что оказывал им «полное содействие».

10 ноября НАБУ сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. По данным ведомства, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей. Одним из главных подозреваемых по делу проходит бизнесмен Тимур Миндич, который считается ближайшим соратником Зеленского и его «кошельком».

Ранее депутат Рады назвал главу офиса Зеленского «Аллой Борисовной».

 
Рассрочки зарегулировали, ввоз товаров из ЕАЭС усложнили: что изменится для бизнеса и ИП с 1 апреля
