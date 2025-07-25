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Депутат Рады назвал главу офиса Зеленского «Аллой Борисовной»

Депутат Рады Дубинский назвал Андрея Ермака «Аллой Борисовной»
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РИА «Новости»

Находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский назвал Андрея Ермака, главу офиса президента Украины Владимира Зеленского, «Аллой Борисовной». Пост появился в Telegram-канале парламентария.

«Алла Борисовна пользуется фильтрами и сделал из себя подкачанного мачо», — написал Дубинский.

Так депутат прокомментировал заглавную фотографию в статье британской газеты Financial Times (FT), в которой подробно описывается биография Ермака. При этом Дубинский не пояснил, почему назвал главу офиса президента Украины именем советской и российской эстрадной певицы Аллы Пугачевой.

До этого депутат, экс-спикер парламента Дмитрий Разумков заявил о значительном усилении полномочий главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Он отметил, что некоторые депутаты Верховной рады начали называть его начальником Владимира Зеленского.

По словам Разумкова, на Украине сформировался «дуализм власти». Он заявил, что в Раде теперь не могут понять, кому подчиняться — Зеленскому или Ермаку, поскольку и у того, и у другого равного количество полномочий.

О том, что власть Ермака на Украине усиливается, сообщило и издание «Страна.ua» со ссылкой на источник близкий к офису Зеленского.

Ранее стало известно, что Зеленский часто спит с Ермаком в бункере из-за обстрелов.

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