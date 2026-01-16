Размер шрифта
Путин провел телефонный разговор с Нетаньяху

Путин и Нетаньяху по телефону обсудили ситуацию в Иране и на Ближнем Востоке
Alexander Zemlianichenko/Reuters

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонный разговор. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Обсуждены положение дел на Ближнем Востоке и ситуация вокруг Ирана. Владимир Путин изложил принципиальные подходы в пользу активизации политико-дипломатических шагов в интересах обеспечения стабильности и безопасности в регионе», — говорится в заявлении.

Также российский лидер подтвердил готовность Москвы и дальше предпринимать посреднические усилия для стабилизации ситуации на Ближнем Востоке. По его словам, РФ готова содействовать продвижению конструктивного диалога с участием всех заинтересованных государств.

«Условлено о продолжении контактов на различных уровнях», — подчеркивается в публикации.

6 января израильская государственная компания Kan со ссылкой на источники сообщила, что Нетаньяху обратился к Путину с просьбой передать Ирану послание о том, что Израиль не планирует нападать на Исламскую Республику. В материале уточнялось, что премьер-министр Израиля опасается, что Иран может нанести превентивный удар, пытаясь предотвратить возможную атаку.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН рассказал об обстановке в Иране.

