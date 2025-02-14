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На Западе заявили, что Россия уже победила в украинском конфликте

Newsweek: президент России Путин одержит победу в конфликте на Украине из-за США
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Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин одержит победу в конфликте на Украине. Об этом заявил профессор Карло Масала из Мюнхенского университета бундесвера, слова которого приведены в статье для Newsweek.

По словам Масалы, возможно, США согласились с требованиями Путина еще до начала переговоров.

«С этой точки зрения Путин выйдет победителем из этой войны», — отметил он.

Как сказано в статье, его мнение поддерживают и другие эксперты.

Президент США Дональд Трамп 13 февраля в преддверии мирного процесса по решению конфликта на Украине пообещал поддерживать Киев, чтобы Владимир Путин не объявил себя победителем.

Американская газета The Wall Street Journal писала, что Дональд Трамп фактически исключил Украину из переговорного процесса по решению конфликта. По мнению авторов статьи, Трамп относится к президенту Владимиру Путину и России «не так, как в случае с любым другим партнером на переговорах».

Ранее на Западе назвали вероятную дату заключения соглашения Москвы и Киева.

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