Орбан обвинил Зеленского в попытке сорвать выборы в Венгрии

Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети X заявил о вмешательстве Украины в венгерские выборы.

Политик призвал президента Украины Владимира Зеленского «немедленно приказать своим агентам вернуться домой» и уважать волю венгерского народа.

По словам Орбана, по мере того как приближаются выборы в Венгрии, украинский лидер превратил соседнее государство в поле деятельности разведки. Зеленский активировал ранее интегрированных в венгерскую политику агентов, и они работают на полную мощность, написал премьер.

Орбан добавил, что агенты и специалисты Украины, получающие деньги от Киева, заходят и выходят в партию «Тиса».

В январе глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что президент Украины Владимир Зеленский начал вмешиваться в венгерскую предвыборную кампанию для того, чтобы к власти в стране пришла оппозиция, лояльная Киеву. По его словам, в соседнем государстве прекрасно знают, что проукраинское правительство в Венгрии может появиться только в том случае, если убрать действующие власти.

Парламентские выборы в Венгрии запланированы на 12 апреля 2026 года.

Ранее Зеленского уличили в желании прийти к власти в Венгрии.

 
Полиция захотела выписывать россиян из квартир за 5 дней своим приказом. Это может коснуться миллионов
