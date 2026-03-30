Вучич провел телефонный разговор с Путиным и договорился о продлении газового контракта

Президент Сербии Александр Вучич сообщил о договоренностях с российским президентом Владимиром Путиным о продлении газового контракта на три месяца. Его слова передает РИА Новости.

Он рассказал, что в понедельник утром провел с Путиным телефонный разговор, во время которого они также обсудили сотрудничество в фармакологии, энергетике и участии россиян в проектах в Сербии. Этот разговор Вучич назвал содержательным и конструктивным.

«Только что завершил телефонный разговор с Владимиром Путиным о медицине, фармакологии, вакцинах, участии российских компаний в проектах в нашей стране. Разговаривали буквально обо всех областях. Мы получили продление договора по газу еще на три месяца на весьма благоприятных условиях», — сказал президент Сербии журналистам.

20 марта сообщалось, что Россия и Сербия работают над контрактом по поставке газа в республику.

Российский газ поступает в Сербию через морской газопровод «Турецкий поток», далее транзитом через Турцию и Болгарию. Поставки были продлены в декабре 2025 года, договоренность действовала до конца марта.

Ранее Вучич заявил, что третья мировая война уже началась.

 
