Европе предрекли энергокризис в апреле

Европа вскоре начнет испытывать те же перебои в поставках топлива из-за войны в Иране, с которыми в последние недели столкнулась Азия. Об этом заявил генеральный директор британского нефтегазового гиганта Shell Ваэль Саван, сообщает Bloomberg.

«Мы пытаемся работать с правительствами, чтобы просто предупредить их о различных рычагах, которые им необходимо задействовать, в том числе со стороны спроса [на топливо], включая то, что им нужно сделать в отношении хранения», — подчеркнул Саван.

Он уточнил, что последствия конфликта на Ближнем Востоке продолжают распространяться по мировым топливным рынкам. По его информации сначала нехватка стала ощущаться в Южной Азии, затем в Юго-Восточной Азии и Северо-Восточной Азии, и по мере приближения апреля, все больше ощущается риск влияния на рынки в Европе.

До этого стало известно, что Вьетнам столкнулся с нехваткой топлива из-за конфликта на Ближнем Востоке. Так, из-за недостатка топлива авиакомпания Vietnam Airlines временно прекращает выполнение ряда внутренних рейсов. Кроме того, прекращают перелеты лайнеры из Филиппин. Некоторые страны уже заявили об отказе заправлять филиппинские самолеты в своих аэропортах.

Ранее Дмитриев иронично прокомментировал рост цен на нефть.