Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Бизнес

Европе предрекли энергокризис в апреле

Глава Shell Саван: в апреле в Европе будет дефицит энергоресурсов
Edgar Sunn/Reuters

Европа вскоре начнет испытывать те же перебои в поставках топлива из-за войны в Иране, с которыми в последние недели столкнулась Азия. Об этом заявил генеральный директор британского нефтегазового гиганта Shell Ваэль Саван, сообщает Bloomberg.

«Мы пытаемся работать с правительствами, чтобы просто предупредить их о различных рычагах, которые им необходимо задействовать, в том числе со стороны спроса [на топливо], включая то, что им нужно сделать в отношении хранения», — подчеркнул Саван.

Он уточнил, что последствия конфликта на Ближнем Востоке продолжают распространяться по мировым топливным рынкам. По его информации сначала нехватка стала ощущаться в Южной Азии, затем в Юго-Восточной Азии и Северо-Восточной Азии, и по мере приближения апреля, все больше ощущается риск влияния на рынки в Европе.

До этого стало известно, что Вьетнам столкнулся с нехваткой топлива из-за конфликта на Ближнем Востоке. Так, из-за недостатка топлива авиакомпания Vietnam Airlines временно прекращает выполнение ряда внутренних рейсов. Кроме того, прекращают перелеты лайнеры из Филиппин. Некоторые страны уже заявили об отказе заправлять филиппинские самолеты в своих аэропортах.

Ранее Дмитриев иронично прокомментировал рост цен на нефть.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!