Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

Захарова предрекла Европе блэкаут из-за «флэшмоба» с отказом от российской нефти

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично заметила, что флэшмоб Европы с отказом от российской нефти не должен пройти даром, а перерасти в блэкаут «назло России». Об этом она заявила в эфире радио Sputnik.

Дипломат предположила, что энергетическая стратегия главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен заключается в том, чтобы использовать как можно меньше энергии.

«Я считаю, что это должен быть их флешмоб, и его апогеем должен стать блэкаут. Флешмоб, переходящий в блэкаут назло России», — сказала Захарова.

Представитель российского МИД отметила, что ЕС напоминает голого короля, которого обманули, когда шили ему невидимое платье, обирая и глумясь над ним. Но тем не менее ЕС в виде голого короля продолжает свое шествие, добавила она.

16 марта газета The Wall Street Journal написала, что энергетический шок, вызванный войной на Ближнем Востоке, нанесет сокрушительный удар по экономике Европы. В материале отмечается, что рост цен на энергоносители может ускорить деиндустриализацию, так как энергоемкие отрасли (например, химическая промышленность) закрывают заводы и переносят производство в США и Китай.

По словам главного экономиста Capital Economics Нила Ширинга, при темпах экономического роста около 1% цена на нефть в $125 и выше может привести Европу к рецессии.

Ранее в ЕС придумали способ снизить цены на энергоносители.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!