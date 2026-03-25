Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично заметила, что флэшмоб Европы с отказом от российской нефти не должен пройти даром, а перерасти в блэкаут «назло России». Об этом она заявила в эфире радио Sputnik.

Дипломат предположила, что энергетическая стратегия главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен заключается в том, чтобы использовать как можно меньше энергии.

«Я считаю, что это должен быть их флешмоб, и его апогеем должен стать блэкаут. Флешмоб, переходящий в блэкаут назло России», — сказала Захарова.

Представитель российского МИД отметила, что ЕС напоминает голого короля, которого обманули, когда шили ему невидимое платье, обирая и глумясь над ним. Но тем не менее ЕС в виде голого короля продолжает свое шествие, добавила она.

16 марта газета The Wall Street Journal написала, что энергетический шок, вызванный войной на Ближнем Востоке, нанесет сокрушительный удар по экономике Европы. В материале отмечается, что рост цен на энергоносители может ускорить деиндустриализацию, так как энергоемкие отрасли (например, химическая промышленность) закрывают заводы и переносят производство в США и Китай.

По словам главного экономиста Capital Economics Нила Ширинга, при темпах экономического роста около 1% цена на нефть в $125 и выше может привести Европу к рецессии.

