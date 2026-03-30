Путин наградил Кадырова

Путин наградил орденом Дружбы мэра Грозного Хас-Магомеда Кадырова
Кирилл Зыков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин наградил орденом Дружбы мэра Грозного Хас-Магомеда Кадырова. Соответствующий указ появился на сайте официального опубликования правовых актов.

Кадыров получил награду «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу».

Другим указом глава государства наградил орденом Дружбы депутата Яну Лантратову «за вклад в развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность наградить».

На прошлой неделе Путин вручил премии молодым деятелям культуры. Церемония прошла в Екатерининском зале Кремля.

20 марта Путин подписал указ о награждении телеведущей Марии Ситтель медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Этим же указом президент обратил внимание на достижения других представителей медиасферы, в частности, директора Краснодарского филиала Издательского дома «Комсомольская правда» Дмитрия Михеева и председателя Комитета по печати и взаимодействию со СМИ Санкт-Петербурга Владимира Рябовола.

Ранее Кадыров поблагодарил Путина за высокую оценку семейных традиций на Кавказе.

 
