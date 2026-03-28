Зеленский рассказал эмиру Катара о сотрудничестве России и Ирана

Зеленский : Украина и Катар договорились о партнерстве в оборонной сфере

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Telegram-канале о встрече с эмиром Катара Тамимом ибн Хамадом Аль Тани.

В посте говорится, что при этом также присутствовал премьер-министр страны Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани. Украинский политик рассказал, что Киев и Доха договорились о партнерстве в оборонной сфере «минимум на 10 лет». После встречи лидеров главы генштабов государств подписали соглашение о совместных проектах, создании общих производств и технологическом партнерстве.

«Проинформировал о ситуации безопасности в Украине и постоянных атаках России и ее тесном сотрудничестве с иранским режимом», — отметил Зеленский.

Он подчеркнул важность усиления украинской системы ПВО (противовоздушной обороны) и выразил надежду на поддержку партнеров в этом вопросе. Глава государства поблагодарил эмира за прием, готовность сотрудничать и конкретные договоренности.

Визиты Зеленского на Ближний Восток начались после того, как США попросили Украину помочь защитить военные базы в регионе от ударов Ирана. По словам президента, к Киеву также обратились Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ, Бахрейн, Иордания и Кувейт. На этой неделе украинский лидер уже побывал в Объединенных Арабских Эмиратах, Саудовской Аравии и Катаре.

Ранее Зеленский заявил, что в переговорах о мире Киев не чувствует себя стороной конфликта.

 
