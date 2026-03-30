В Кремле объяснили поставку на Кубу российской нефти, несмотря на запрет США

Песков: тема доставки нефти РФ на Кубу поднималась в ходе контактов с США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал отправку на Кубу российской нефти.

Утром 30 марта стало известно, что российский танкер «Анатолий Колодкин» с гуманитарным грузом в 100 тысяч тонн нефти прибыл на Кубу.

«В условиях жесточайшей блокады наши кубинские друзья нуждаются в нефти. Это необходимо для работы систем жизнеобеспечения, для генерации энергии, оказания медицинских и иных услуг населению. Россия считает своим долгом не оставаться в стороне и помочь друзьям. Что касается американской стороны, эта тема поднималась в ходе контактов с нашими американскими визави», — рассказал Песков.

С 9 января Куба не получала поставок нефти, в связи с чем испытывает острую нехватку топлива. Последнюю отгрузку осуществила Мексика, однако впоследствии поставки были прекращены из-за давления Вашингтона. 20 марта американский минфин включил Кубу в перечень стран, которым запрещены сделки по продаже, транспортировке и выгрузке российской нефти и нефтепродуктов.

30 марта президент США заявил, что Вашингтон не возражает против гуманитарных поставок нефти на Кубу.

