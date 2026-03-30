Стало известно о назревающем бунте против Зеленского в Верховной раде

В Верховной раде против президента Украины Владимира Зеленского зреет бунт. Об этом заявил глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в своей авторской статье.

«Отсутствие голосования [в Раде] говорит о том, что против Зеленского зреет бунт», — заявил политик.

По мнению Медведчука, основной целью «дворцового переворота» является захватить контроль над парламентом и свергнуть действующее правительство, чтобы окончательно уничтожить вертикаль власти Зеленского.

До этого Зеленский пригрозил отправить депутатов Верховной рады на фронт. Он заявил, что подобные меры будут введены в том случае, если депутаты не будут исполнять свои обязанности в парламенте в соответствии с законом и не начнут голосовать. Зеленский дал понять, что могут быть внесены изменения в закон о мобилизации, которые снимут с парламентариев защиту от участия в боевых действиях.

В ноябре прошлого года депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук призвал Зеленского уйти в отставку «за все ужасные преступления, которые он совершил». Дмитрук подчеркнул, что это позиция большинства граждан Украины.

Ранее депутаты Рады отказались идти на работу из-за угроз избиений.

 
