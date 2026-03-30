Памфилова поставила рекорд, трижды переизбравшись главой ЦИК

Памфилова стала первой в истории России главой ЦИК, переизбранной на третий срок

Элла Памфилова стала первым в истории России председателем Центральной избирательной комиссии (ЦИК), переизбранным на третий срок. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, за Памфилову проголосовали все 15 членов ЦИК единогласно.

Элла Памфилова возглавляет ЦИК с 2016 года. Указом президента России Владимира Путина ее полномочия на посту председателя Центризбиркома продлены на пять лет: с 2026 по 2031 год.

До Памфиловой председателями комиссии по два срока подряд были Александр Вешняков и Владимир Чуров. Первым главой ЦИК был Николай Рябов. Он пробыл на этой должности один срок, как и сменивший его Александр Иванченко.

До этого Памфилова заявила о росте уровня доверия российских избирателей к выборам. По ее словам, причиной этого стала беспрецедентная открытость и прозрачность избирательной системы в РФ.

Также Памфилова заявляла, что ЦИК РФ не будет отказываться от традиционного способа голосования с помощью бумажных бюллетеней. Она отметила, что в ситуации, когда идут беспрецедентные кибератаки и войны не только на фронтах, но и в информационной, электоральной среде, необходимо иметь в виде страховки бумажные носители.

Ранее Памфилова высказалась о будущем президенте России.