США приветствовали помощь с Ормузским проливом после горячей фазы войны

Рубио заявил, что США охотно примут помощь с Ормузом после горячей фазы войны

Госсекретарь США Марко Рубио заявил министрам иностранных дел стран G7 и стран Европы, что Вашингтон охотно примет их помощь по восстановлению судоходства в Ормузском проливе после завершения горячей фазы войны с Ираном. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники.

Ранее США просили союзников оказать им содействие в обеспечении безопасности в Ормузском проливе, но они отказались.

«Рубио заявил своим коллегам из G7 и Европы, что Вашингтон поприветствовал бы их помощь в Ормузском проливе после затухания горячей фазы войны на Ближнем Востоке», — говорится в материале.

Иран фактически заблокировал проход через Ормузский пролив после начала военной операции США и Израиля на Ближнем Востоке 28 февраля. На пролив приходилось около 30% морских поставок нефти. На прошлой неделе Иран разрешил судам невраждебных стран проход через пролив.

30 марта в Иране сообщили, что проход по этому морскому пути станет платным.

Ранее Испания закрыла воздушное пространство для самолетов, участвующих в операции в Иране.